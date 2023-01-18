Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане

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По итогам декабря 2022 года цены на услуги образования выросли в годовой динамике на 14,5%, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Наибольший рост цен в секторе был отмечен в Атырауской области: сразу на 60,4% за год. В пятёрке антилидерства также оказались Туркестанская (плюс 28,2%), Карагандинская (плюс 21,9%), Восточно-Казахстанская (плюс 19,9%) и Павлодарская (плюс 19%) области.

Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Алматинской области: на 5,3%.

"В разрезе видов услуги дошкольного и начального образования подорожали на 11,1%, среднего — на 9,6%, профессионального среднего — на 20,2%, высшего — на 17%, образования для взрослых — на 15,9%. За третий квартал 2022 года объём услуг в области образования достиг 949,8 миллиарда тенге — на 17,4% больше, чем годом ранее. Больше всего услуг в области образования было оказано за счёт бюджета: 836,6 миллиарда тенге. 90,4 миллиарда тенге составил объём услуг, оказанных за счёт населения, 22,9 миллиарда тенге — за счёт предприятий", - сообщает сайт.

В разрезе видов образования наибольший объём услуг в стоимостном выражении пришёлся на основное и общее среднее образование: 444,9 миллиарда тенге, плюс 12,5% за год. Объём услуг в области дошкольного воспитания и обучения достиг 158,7 миллиарда тенге, в области высшего образования — 110,2 миллиарда тенге.

В региональном разрезе наибольший объём услуг традиционно пришёлся на Алматы: 113,1 миллиарда тенге — на 16,6% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. В тройке регионов-лидеров также оказались Астана (98,8 миллиарда тенге, плюс 61,3% за год) и Туркестанская область (98,7 миллиарда тенге, плюс 29,1%).

Наименьшие объёмы услуг в секторе были зафиксированы в Улытауской, Абайской и Северо-Казахстанской областях.

Тем временем в министерстве науки и высшего образования не исключают роста цен на обучение в казахстанских вузах. Вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев отметил, что министерство призывает вузы радикально не поднимать стоимость обучения.

Всего в Казахстане - 600 тысяч студентов, из них около 40% обучаются по гранту, а порядка 60% — на платной основе.