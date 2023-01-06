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Лента новостей

cdnstatic.rg.ru Сегодня, 14:05
302
Сегодня, 14:05
302
Фото: cdnstatic.rg.ru

Обучение в вузах может подорожать в Казахстане - МНВО

Вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев высказался о повышении стоимости обучения в казахстанских вузах. Он сообщил журналистам в пятницу, 6 января, в Астане, что не исключает рост цен, передаёт BaigeNews.kz.

"Ежегодно мы просим университеты не повышать стоимость, но вместе с этим, в связи с изменением цен на рынке, инфляции, ежегодно вузы корректируют стоимость обучения в соответствии с цифрами инфляции. В прошлом году, например, инфляция составляла 14 процентов, и некоторые вузы, плюс-минус на 14-16 процентов увеличили (стоимость обучения – прим.), потому что эта корректировка естественна", - сказал  Ергалиев.

Он отметил, что министерство призывает вузы радикально не поднимать стоимость обучения.

"Вузы имеют академическую и управленческую свободу, они сами имеют право принимать те или иные решения, в частности, в отношении стоимости обучения. Но вместе с этим, мы, как уполномоченный орган, призываем их не поднимать радикально, но корректировки в пределах инфляции возможны", - оттметил вице-министр.

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#вуз #образование #цены #инфляция
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:05
302
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