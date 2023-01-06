Обучение в вузах может подорожать в Казахстане - МНВО

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Вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев высказался о повышении стоимости обучения в казахстанских вузах. Он сообщил журналистам в пятницу, 6 января, в Астане, что не исключает рост цен, передаёт BaigeNews.kz.

"Ежегодно мы просим университеты не повышать стоимость, но вместе с этим, в связи с изменением цен на рынке, инфляции, ежегодно вузы корректируют стоимость обучения в соответствии с цифрами инфляции. В прошлом году, например, инфляция составляла 14 процентов, и некоторые вузы, плюс-минус на 14-16 процентов увеличили (стоимость обучения – прим.), потому что эта корректировка естественна", - сказал Ергалиев.

Он отметил, что министерство призывает вузы радикально не поднимать стоимость обучения.