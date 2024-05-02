Усиливается уголовная ответственность за организацию производства и сбыта наркотиков - Карин
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В парламенте рассмотрели очередной законопроект в рамках реализации инициатив Национального курултая. Подробнее о нём рассказал государственный секретарь Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.
В Атырауской речи глава государства предложил максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям.
"Сегодня мажилис в первом чтении одобрил инициированный депутатами проект закона по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Законопроектом усиливается уголовная ответственность за организацию производства и сбыта наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы. Также вводится уголовная ответственность за незаконный оборот компонентов синтетических наркотиков, что позволит более эффективно выявлять и пресекать деятельность подпольных нарколабораторий", - отметил Карин.
В прошлом году правительством принят Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, нацеленный в первую очередь на профилактику наркомании и снижение числа наркозависимых в стране.
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