Усиливается уголовная ответственность за организацию производства и сбыта наркотиков - Карин

В парламенте рассмотрели очередной законопроект в рамках реализации инициатив Национального курултая. Подробнее о нём рассказал государственный секретарь Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.

В Атырауской речи глава государства предложил максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям.

"Сегодня мажилис в первом чтении одобрил инициированный депутатами проект закона по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Законопроектом усиливается уголовная ответственность за организацию производства и сбыта наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы. Также вводится уголовная ответственность за незаконный оборот компонентов синтетических наркотиков, что позволит более эффективно выявлять и пресекать деятельность подпольных нарколабораторий", - отметил Карин.

В прошлом году правительством принят Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, нацеленный в первую очередь на профилактику наркомании и снижение числа наркозависимых в стране.