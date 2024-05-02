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Усиливается уголовная ответственность за организацию производства и сбыта наркотиков - Карин

Сегодня, 19:55
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akorda.kz Сегодня, 19:55
Сегодня, 19:55
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Фото: akorda.kz

В парламенте рассмотрели очередной законопроект в рамках реализации инициатив Национального курултая. Подробнее о нём рассказал государственный секретарь Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.

В Атырауской речи глава государства предложил максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям. 

"Сегодня мажилис в первом чтении одобрил инициированный депутатами проект закона по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Законопроектом усиливается уголовная ответственность за организацию производства и сбыта наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы. Также вводится уголовная ответственность за незаконный оборот компонентов синтетических наркотиков, что позволит более эффективно выявлять и пресекать деятельность подпольных нарколабораторий", - отметил Карин.

В прошлом году правительством принят Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, нацеленный в первую очередь на профилактику наркомании и снижение числа наркозависимых в стране.

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