Ущерб более 130 млн тенге: за хищения осудили главу сервисной компании и подразделения "ОзенМунайГаз"

Директора ТОО "Актауская нефтяная сервисная компания" (АНСК) Б. и главу нефтегазодобывающего управления №3 АО "ОзенМунайГаз" (НГДУ-3) С. признали виновными в присвоении и растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

Дело по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК рассмотрели в Актауском городском суде.

Судом установлено, что 31 мая 2018 года между АО "ОМГ" и ТОО "АНСК" заключён договор по оказанию услуг по аренде полнокомплектного оборудования установки электроцентробежного насоса с подвеской насосно-компрессорных труб (НКТ) для скважины сроком до 31 декабря 2021 года.

"Руководитель сервисной компании Б., не желая нести расходы, в нарушение условий договора не стал осуществлять закуп НКТ. Вместо этого в январе 2020 года он из корыстных побуждений и с целью скрыть факт нарушения условий договора задался преступным умыслом, направленным на хищение средств АО "ОМГ" путем использования НКТ, принадлежащих заказчику, и необоснованного получения оплаты по аренде оборудования. Через директора Жанаозенского филиала ТОО "АНСК" И. он получил от директора НГДУ-3 С. согласие на отпуск необходимого объема НКТ в адрес ТОО "АНСК", - сообщили в суде.

В результате совместных противоправных действий Б. и С. в период с 6 февраля 2020 года по 11 января 2021 года ОМГ произведена полная оплата в адрес АНСК, без удержания суммы стоимости 2 308 штук НКТ в размере 108,4 миллиона тенге и стоимости их аренды в размере 21,7 миллиона тенге.

Государству в лице АО "ОМГ" причинён ущерб в особо крупном размере на общую сумму 130 108 118 тенге. Деньгами Б. распорядился по своему усмотрению.

"С., действуя в общих интересах с Б., достоверно зная о том, что ТОО "АНСК" использовало НКТ, принадлежащие АО "ОМГ", соответственно суммы по аренде НКТ и их стоимость подлежат исключению из суммы договора, умышленно не предпринял каких-либо мер и действий, подписывая представленные акты выполненных работ на полную стоимость. Тем самым С. и Б. умышленно, растратили вверенные средства АО "ОМГ", путём присвоения, причинив материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 130 108 118 тенге", - уточнили в суде.

Подсудимый Б. вину не признал, просил вынести оправдательный приговор. С. вину признал частично и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

В итоге С. и Б. осудили по пункту 2 части 4 статьи 189 УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в сфере нефтяной и газовой промышленности сроком на 10 лет.

Гражданский иск АО "ОМГ" удовлетворён частично, взыскано с осуждённых Б. и С. 130 108 118 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.