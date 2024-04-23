Уровень воды в реке Жайык продолжает расти

В Западно-Казахстанской области подтоплено 14 839 дачных домов. На реке Жайык сохраняется повышение уровня воды. О паводковой ситуации в регионе к этому часу сообщили в ДЧС, передаёт BaigeNews.kz.

Производится укладка мешкотары, возведение защитных дамб и откачка воды с подтопленных территорий.

Эвакуировано 13 912 человек, в том числе 5 762 детей. В эвакуационных пунктах находятся 2 427 человека, из них 1 044 детей. Вернулись в свои дома 3 724 человек. В безопасные места отогнано 4 935 домашних животных.

Всего по области разложено более 1 261 996 штук мешкотары и 23 652 тысячи тонн инертного материала.

На аварийно-спасательных работах задействовано 11 234 человек, 1 979 единиц техники, 229 водооткачивающих средств, 197 плавательных средств и три воздушных судна.