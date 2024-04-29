Уровень реки Жайык снизился на 8 см в Уральске

Как проходит паводок в Западно-Казахстанской области, сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации, передаёт BaigeNews.kz.

"Специалисты Западно-Казахстанского филиала "Казводхоза" проводят безопасный пропуск паводковых вод. Идёт наполнение четырёх водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы. Сейчас в них собрано 232 миллиона кубометров воды, это 89,1% от общего объёма. Четыре водохранилища по реке Малый Узень наполнены на 92%, это 102,5 миллиона кубометров воды. В трёх водохранилищах по реке Большой Узень собрано 69,2 миллиона кубометров воды, это 66% от общего объёма. Паводок на реках Большой и Малый Узень завершен, всего по ним пришло 428 миллиона кубометров паводковых вод", - сообщили в ведомстве.

Уровень реки Жайык в Уральске составляет 838 сантиметра, за сутки он снизился на восемь сантиметров.

Уровень реки Шаган у посёлка Чувашинское Байтерекского района ЗКО составляет 719 сантиметров. Уровень реки Деркул у посёлка Белес – 215 сантиметров.

Специалисты "Казводхоза" постоянно обмениваются информацией с водными службами Оренбургской и Саратовской областей РФ.