Уровень реки Урал превысил опасную отметку в Атырау

О паводковой ситуации в Атырауской области сообщили в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

По данным на 16:00, уровень воды в реке Урал составляет:

в Атырау - 531 см (опасный уровень 550 см);

в Индерском районе - 1019 см (опасный уровень – 845 см);

в Махамбетском районе - 927 см (опасный уровень – 850 см).

Работы по берегоукреплению завершены в полном объёме. В Индерском районе на 30 километрах уложено 531 800 мешкотар, в Махамбетском районе возведены дамбы протяжённостью 105 километров, уложено 1 172 400 мешкотар. В Исатайском районе возведены дамбы на 78 километрах, уложено 309 730 мешкотар.

Усиленно продолжаются берегоукрепительные работы в Курмангазинском районе и Атырау.

В Жылыойском районе идут аварийно-спасательные работы. Воду откачивают из 14 подтопленных жилых домов.

В проведении противопаводковых мероприятий в Атырауской области задействовано 7 722 человек, 561 единиц техники, 29 единиц плавсредств, 121 единица водооткачивающих средств.