С зон подтопления в Казахстане эвакуировали 63 927 человек

С зон подтопления в Казахстане на данный момент спасено и эвакуировано 63 927 человек, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МЧС РК, к этому часу в Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях подтопленными остаются 3 391 частный жилой дом, 1059 дачных домов, 79 зданий различного предназначения.

"На данный момент спасено и эвакуировано 63 927 человек, из них 45 лиц с ограниченными возможностями, 15 283 ребёнка. В пунктах временного размещения находятся 13 328 человек, из них 6 742 ребенка. Работают психологи. Оказывается вся необходимая помощь", – сказал начальник департамента по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин на брифинге в СЦК.

На безопасное расстояние отогнано 10 688 голов сельскохозяйственных животных.

"Благодаря мастерству пилотов спасены 2 607 человек, из них 760 детей. За сутки было спасено 243 человека. Спасательная операция проходила в сложных условиях", – сказал спикер.

В зоны подтопления доставлено более 96 тонн гуманитарного груза, откачано более 7 млн кубометров талой воды, уложено более 921 тысяча мешкотар и 970 тысяч тонн инертных материалов.

В аварийно-спасательных работах прямо сейчас задействовано 8 779 человек, 1756 единиц техники, 415 водооткачивающих средств, 65 плавсредств, 12 воздушных средств находятся на боевом дежурстве.