Водохранилища и безопасность жителей: премьер рассказал о ситуации в Костанайской области

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева Премьер-Министр, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Олжас Бектенов находится в Костанайской области, где продолжается сложная паводковая ситуация, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Глава Правительства совершил облет русла реки Тобол, где подъем уровня воды влияет на города Костанай, Рудный, районы Б. Майлина, Денисовский, Житикаринский.

Наполняемость водохранилищ приближается к максимальным отметкам. Так, Желкуарское и Амангельдинское водохранилища заполнены на 100%, Каратомарское – 97%, Верхне-Тобольское – 93%. Сергеевское и Амангельдинское работают в транзитном режиме на пределе мощностей.

При этом приток воды превышает текущий объем сброса. В ближайшее время, по прогнозам, ожидается дополнительное увеличение за счет боковой приточности талых вод и добегания воды с верховья. Подвержены затоплению прилегающие территории в районе городов Костанай и Тобыл.

Олжас Бектенов подчеркнул, что основная задача – обеспечение безопасности наших жителей. Премьер-Министр ознакомился с мерами, принимаемыми для недопущения ухудшения ситуации.

В регионе в целях пропуска талых вод произведено вскрытие нефункционирующего дорожного полотна в районе малого моста г. Костанай, проводится обваловка населенных пунктов, подготовка траншей для отвода талых вод, укладка мешкотары и инертных материалов, откачка воды и др. Проведены взрывные работы на реках Карасу и Тобол.

Работы ведутся в усиленном режиме. Задействовано порядка 2 тыс. человек, свыше 650 единиц техники, мотопомпы, а также плавательные средства и воздушные судна.

В регионе с начала паводкового периода всего спасено и эвакуировано 3257 человек, в пунктах временного размещения находятся 632 человека, остальные по собственному желанию разместились у родственников и близких. В режиме полной готовности также находятся дополнительные пункты эвакуации и временного размещения.

Ситуация находится на постоянном контроле.