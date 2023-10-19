Уровень развития искусственного интеллекта в Казахстане оценили эксперты

Использование искусственного интеллекта стремительно растет в мире во многих сферах. В чем его преимущество и недостатки, и как в Казахстане развивается это направление IT корреспонденту BaigeNews.kz рассказали эксперты.

Искусственный интеллект в работе, медицине и психологии

Искусственный интеллект активно используется в бизнесе, маркетинге и в борьбе с мошенничеством.

По мнению независимого эксперта в области кибербезопасности, ИТ и коммуникаций Евгения Питолина, плюсы искусственного интеллекта в том, что он высвободит большой объем человеческого ресурса для более сложной и качественной работы.

"Минус я вижу в том, что с развитием и доступности технологий мы все чаще не сможем определить реальный вклад человека в то или иное дело, и, следовательно, будем вступать с ним в рабочую или личную связь, без оглядки на его реальные навыки с высокой вероятностью быть разочарованными в конце", - сказал Евгений Питолин, отвечая на вопрос корреспондента BaigeNews.kz.

Может ли искусственный интеллект заменить человека? Этот вопрос один из главных при обсуждении будущего ИИ.

"Думаю, если речь идет о типовых действиях конвейерного типа, в больших объемах и масштабируемых, это возможно. Но уже следующая стадия (к примеру, контроль ОТК над конвейером) еще очень долго будет оставаться за людьми. Вообще, я считаю, оптимальная схема – не замена человека, а партнерство искусственного интеллекта и человека", - считает эксперт.

Основное различие между роботами и искусственным интеллектом заключается в их принципе работы, считает Евгений Питолин. Ведь роботы — это физические машины, способные выполнять задачи с помощью программирования и механических компонентов, а искусственный интеллект — это программное обеспечение, которое позволяет машинам имитировать человеческое мышление и принятие решений.

"Роботы могут быть оснащены искусственным интеллектом для расширения их возможностей и выполнения более сложных задач. Искусственный интеллект фокусируется на когнитивных процессах, на анализе информации и выполнении вычислений, а роботы — на физических действиях", - поясняет Евгений Питолин.

Искусственный интеллект может использоваться для улучшения качества жизни людей с инвалидностью. И сейчас уже существует целая отрасль для подобных технологий, отмечает эксперт.

"К примеру, экзоскелет с искусственным интеллектом для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, набор технологий, приложений на базе искусственного интеллекта для людей с ограничениями слуха или зрения. Я сам волонтер в одном из таких приложений, где люди с ограничениями по зрению во всем мире могут звонить волонтерам, чтобы прочесть тот или иной рецепт, ценник или получить иную помощь зрячих людей. На мой взгляд, эти технологии просто уникальны и бесценны для человечества. Растущее качество алгоритмов в технологиях искусственного интеллекта позволяет незрячим людям не только идентифицировать предметы и людей, но и более точно описывать для них отношения между ними – к примеру, определить не только объекты на изображении (человек, стул), но и характер взаимодействия (человек сидит на стуле)", - говорит эксперт.

Использование ИИ перешло на новый уровень. Теперь он способен не только выполнять сложные алгоритмические процессы, но и имитировать эмоции. Что дает возможность использовать его в психологической помощи.

"Я знаю, что искусственный интеллект на базе цифровых помощников используется, к примеру, в приложениях для социальных коммуникаций, позволяя людям, замкнутым в себе, проводить время с виртуальными партнерами. К этим технологиям можно относиться как угодно. К примеру, я считаю, что это путь в никуда. Но они есть, и кому-то позволяют справиться с одиночеством, депрессией, сгладить суицидальный настрой. Также есть и совсем фантастические, но реальные проекты цифровых двойников, когда люди загружают в приложения данные своих близких, покинувших этот мир, и начинают растить их цифровые копии", - рассказывает эксперт.

Однако на пути внедрения искусственного интеллекта, так или иначе, человечество будет сталкиваться с проблемами. Даже крупные мировые IT гиганты столкнулись с этим.

"Каждая крупная компания терпела на своем пути неудачи – Microsoft, Twitter, Amazon сталкивались с нюансами от грубых твитов чат-бота до неудачной маркировки людей на расы со стороны искусственного интеллекта. Главное – исправлять ошибки и не останавливаться", - говорит эксперт.

Главный вопрос, который волнует как ученых, так и обывателей – это безопасность использования ИИ, а именно защита персональных данных. Но даже здесь все предусмотрено самим ИИ, за исключением конечно добровольного слива приватной информации.

"Главная проблема искусственного интеллекта в части безопасности, как я ее вижу – добровольный слив наших данных во всемирное облако искусственного интеллекта со стороны пользователя. Компании научатся защищать данные внутри искусственного интеллекта лучше, чем сейчас, а вот желания пользователя выгрузить туда всю свою подноготную – личные фото и видео, переписку и геолокацию не исчезнет никогда", - считает эксперт.

"Необходимо обучить IT-кадры с привязкой к актуальным задачам государства и бизнеса"

Президент Казахстана поручил правительству в течение двух лет обеспечить строительство дата-центров, специализирующихся на искусственном интеллекте. Для этого могут быть привлечены такие мировые игроки как Amazon, Google, Mastercard и City Group.

По мнению эксперта, приход таких компаний нужно жестко контролировать в части соблюдения локального законодательства и работы с данными граждан, а также фактических инвестиций в развитие рынка и отрасли.

"Многие компании приходят с исторически более развитых рынков с "колониальным" мышлением. Пытаются прогнуть страновые нормы под нормы бизнеса, перекладывая ответственность на государство. При этом прибыль отправляя к себе в штаб-квартиру, данный подход я считаю неприемлемым", - говорит Евгений Питолин.

Президент заявил, что правительству следует акцентировать внимание на сфере по развитию искусственного интеллекта. Ведь стране очень нужны квалифицированные IT-специалисты. По поручению Главы государства, как минимум три крупных вуза страны должны заняться обучением кадров и проведением исследований в этой области.

"Если говорить о взаимодействии государства и бизнеса, то я думаю, что уже сейчас нужно запустить на уровне государства программу всеобщей стимуляции бизнеса как партнера для этой программы. Кроме того, в этом партнерстве явно видна роль уже существующих инструментов привлечения венчурного капитала и поддержки стартапов искусственного интеллекта в лице Astana Hub и бизнес-инкубатора MOST, в том числе и для приглашения специалистов из-за рубежа. При этом обучение кадров должно быть не в теоретическом аспекте, а с привязкой к практическим, наиболее актуальным задачам государства и бизнеса", - считает эксперт.

"Искусственный интеллект в Казахстане развивается слабо"

Международный эксперт по информационной безопасности и ИТ Арман Абдрасилов отмечает, что в Казахстане наиболее продвинуты в использовании искусственного интеллекта – коммерческие банки.

"Топливом для искусственного интеллекта являются данные – очищенные, маркированные, сегментированные. В этом смысле ближе всех к искусственному интеллекту будут банки. Наиболее чистые, качественные данные у них. Наверное, такие результаты у Народного банка, Kaspi Bank и у других финансовых институтов", - говорит Арман Абдрасилов.

Эксперт отмечает, пока что в Казахстане недостаточно исследовательской базы для развития искусственного интеллекта.

"Основа искусственного интеллекта должна состоять из научной институции. То есть, это университеты, институты образовательные, исследовательские центры. В этом смысле в стране ситуация плачевная. Инженерными инструментами мы овладеваем быстро, но в части методологии, фундаментальных знаний и какого-то стратегического, методологического виденья большие пробелы. Поэтому пока искусственный интеллект в Казахстане развивается слабо. Мы же видим, что инициатива идет сверху вниз. Президент дает поручения интенсифицировать искусственный интеллект, хотя это инициатива должна была родиться внутри госаппарата, и научной среды. То, что в целом такие инициативы звучат из уст Главы государства, говорит о том, что мы очень сильно отстаем в этом вопросе. Даже на уровне президента приходится инициировать эти вопросы", - сказал эксперт.

По его словам, цифровой разрыв в стране усложняет развитие искусственного интеллекта. Как заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов, качество интернета в отдельных населенных пунктах Казахстана оставляет желать лучшего, и эту проблему необходимо решать. При этом качественная сотовая связь и интернет должны охватить все города и райцентры, а также республиканские и основные областные автодороги.

"Отсутствие интернета — это базовая, фундаментальная проблема. Это как строительство дорог, водопровода, электричества. Также и интернет является базовой потребностью государства. Поэтому — это будет проблемой не только для развития искусственного интеллекта, но и проблемой экономического, социального характера. Люди, у которых нет доступа к интернету, не вовлечены в экономику, социальную жизнь. Это в терминах ООН называется цифровым разрывом. Пока мы не решим фундаментальные проблемы с разрывами, говорить рано об искусственном интеллекте и высоких материях в глобальном смысле", - считает эксперт.

По мнению Армана Абдрасилова для того, чтобы искусственный интеллект успешно развивался в Казахстане, нужна финансовая поддержка, исследовательская база. Он подчеркивает, что важно, чтобы поручения президента выполнялись в полной мере.

"В Казахстане для искусственного интеллекта есть человеческий капитал. В стране достаточное количество талантливых ребят, есть компании, которые работают в этом направлении. Но самое главное есть – механизмы госрегулирования, которые позволяют ту или иную меру поддерживать. Если мы говорим, что нужно развивать искусственный интеллект – это не должно заканчиваться словами, а должно подкрепляться финансовыми инструментами поддержки. Нужно больше выделять средств на научно-исследовательские работы, исследования. То есть, нужна поддержка ученых", - заключил эксперт.

Напомним, что в следующем году ИИ грамотность введут во всех казахстанских вузах.

Ранее эксперты в интервью BaigeNews.kz рассказали о плюсах и минусах искусственного интеллекта, о новых возможностях благодаря появлению ChatGPT и рисках его применения в казахстанском образовании.