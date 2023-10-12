ИИ-грамотность введут во всех казахстанских вузах со следующего года

Сейчас эта дисциплина в пилотном режиме тестируется в 14-ти отечественных университетах. Об этом сегодня сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Выступая на IT-форуме Digital Bridge в Астане, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил, что его отношение к искусственному интеллекту изменилось.

"Вы знаете, что последние несколько лет я часто говорил про цифровые технологии, технологии в целом, про форсайт, будущее, рынок труда. И часто мне приходили в голову такие слова как "угроза" или "риск", потому что что-то исчезнет, что-то изменится, нужно будет подстраиваться. Но сейчас, более глубоко погружаясь в эту историю, и по долгу службы продолжая свои исследования, у меня другое слово приходит – "возможность", - сказал он.

Саясат Нурбек уверен, что не нужно запрещать учащимся пользоваться роботом, наоборот, нужно активно внедрять в образование элементы ИИ.

"Согласно исследованию Всемирного банка, уже к 2025-2027 году 75% всех крупных компаний имеют четкие планы, стратегии для того, чтобы инкорпорировать генеративный ИИ в свои корпоративные процессы. Поэтому на выходе, наверно, скоро уже работника будут спрашивать, вы умеете пользоваться ИИ, понимаете, что это такое", - отметил он.

Министр сообщил, что Казахстан совместно с компанией Google разработал специальный курс по ИИ-грамотности для студентов.