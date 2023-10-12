ИИ-грамотность введут во всех казахстанских вузах со следующего года
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Сейчас эта дисциплина в пилотном режиме тестируется в 14-ти отечественных университетах. Об этом сегодня сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Выступая на IT-форуме Digital Bridge в Астане, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил, что его отношение к искусственному интеллекту изменилось.
"Вы знаете, что последние несколько лет я часто говорил про цифровые технологии, технологии в целом, про форсайт, будущее, рынок труда. И часто мне приходили в голову такие слова как "угроза" или "риск", потому что что-то исчезнет, что-то изменится, нужно будет подстраиваться. Но сейчас, более глубоко погружаясь в эту историю, и по долгу службы продолжая свои исследования, у меня другое слово приходит – "возможность", - сказал он.
Саясат Нурбек уверен, что не нужно запрещать учащимся пользоваться роботом, наоборот, нужно активно внедрять в образование элементы ИИ.
"Согласно исследованию Всемирного банка, уже к 2025-2027 году 75% всех крупных компаний имеют четкие планы, стратегии для того, чтобы инкорпорировать генеративный ИИ в свои корпоративные процессы. Поэтому на выходе, наверно, скоро уже работника будут спрашивать, вы умеете пользоваться ИИ, понимаете, что это такое", - отметил он.
Министр сообщил, что Казахстан совместно с компанией Google разработал специальный курс по ИИ-грамотности для студентов.
"Раньше было понятие цифровой грамотности, сейчас мы переходим изучению искусственного интеллекта. Мы ввели этот курс в пилотном режиме в 14-ти университетах – семи государственных и семи частных. В основном, это университеты с сильной IT-базой – КБТУ, Астана IT Университет и так далее. Мы думаем, что это хорошо пройдет, и со следующего года хотим сделать эту дисциплину обязательной для всех студентов вузов. Наша задача, чтобы на выходе каждый человек с высшим образованием понимал, что такое ИИ, какие алгоритмы сейчас поялвляются, как они работают и, самое главное, чтобы он мог использовать их в своей профессии", - добавил он.
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