Депрофессионализация и возвращение к человеколюбию, или как ChatGPT изменит нас

За последний год технологии с искусственным интеллектом (ИИ) шагнули далеко вперёд. Умение работать с ними становится требованием к соискателям вакансий и большим преимуществом перед конкурентами на рынке труда. Настоящей сенсацией стало появление чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT, который активно применяется во всех сферах. Многим работодателям чат-бот упростил решение бизнес-задач, частично или даже полностью заменил сотрудников.

ChatGPT активно используется в образовании и последствия этого процесса пока однозначно трудно оценить. О плюсах и минусах искусственного интеллекта, о новых возможностях благодаря появлению ChatGPT и рисках его применения в казахстанском образовании рассказали участники IT-форума Digital Bridge 2023 в Астане. Об этом в следующем материале BaigeNews.kz.

Катастрофа в виде депрофессионализации общества

Депутат мажилиса парламента Екатерина Смышляева считает, что использование ИИ-технологий в разы ускорит эволюционный процесс во всех сферах, но последствия этого могут быть как позитивными, так и негативными.

Один из минусов чат-ботов на основе ИИ это депрофессионализация общества, считает она.

"Есть категория, которая пишет алгоритмы и задаёт задачи, а все остальные становятся просто пользователями, соответственно, депрофессионализируются во всех отношениях. Это на самом деле катастрофа", - сказала депутат.

Фото: parlam.kz

Смышляева сравнивает искусственный интеллект с ядерным оружием.

"Хватит ли у нас всех мозгов, простите, не зайти слишком далеко в использовании этой классной технологии. И мы всегда будем с этой второй уже в мире красной кнопкой сидеть и ждать. Для законопослушных граждан мы этические правила пропишем, но как будет вести себя криминальный мир в этом вопросе? Если для ядерного оружия нужны капиталы, то для искусственного интеллекта нужны человеческие мозги. И они есть на рынке - и на чёрном, и на белом", - считает мажилисвумен.

Также, по её словам, использование ИИ-технологий может усилить неравенство в обществе вследствие неравного доступа к данным.

"Если доступ к качественным данным глобальный, вы будете очень крутым человеком. Если у вас ограниченный доступ к данным, или данные вам навязываются, то даже с суперкрутым искусственным интеллектом вами постоянно будут манипулировать. С развитием ИИ-технологий про права человека на личную свободу, личную жизнь в ближайшее время можно будет забыть. Но это ни плохо и ни хорошо, с этим просто нужно жить", - заключила депутат.

"Новые алгоритмы заставят нас понять, что мы всё-таки люди"

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек считает, что использование ChatGPT в образовательном процессе нельзя запрещать, поскольку это бесполезно, а нужно активно внедрять.

В ближайшем будущем умение работать с ИИ-технологиями будет требованием ко всем специалистам, прогнозирует министр. Поэтому для студентов всех вузов Казахстана внедрят курс по искуственному интеллекту.

"Наша задача, чтобы каждый студент к завершению вуза понимал, что такое искусственный интеллект, какие алгоритмы появляются, как они устроены и как работают. И самое главное, понимал, как эти алгоритмы можно использовать в своей профессии", - говорит министр.

Фото: ortcom.kz

По его словам, в условиях активного использования ChatGPT в образовании меняется роль преподавателя. Если раньше задачей педагога было закрепить в памяти обучающегося учебный материал, то теперь он должен помочь научиться пользоваться новыми инструментами, в том числе ИИ-технологиями.

"Меняется логика образовательного процесса - нужно научить школьника, студента пользоваться новыми инструментами для того, чтобы в огромном потоке информации эффективнее находить нужную ему информацию, необходимую для работы, для жизни, для его детей, для его счастья, если хотите", - считает Саясат Нурбек.

По его словам, ИИ-технологии помогают в реализации главного тренда современного образовательного процесса - Lifelong learning или непрерывное образование.

В завершении своего выступления глава МНВО обратился к молодёжи, представителям которой придётся жить и работать в условиях активного развития и внедрения ИИ-технологий.

"Если моё поколение и старше жили в чисто человеческом обществе, вы будете жить в сосуществующем с искусственным интеллектом обществе. Новые алгоритмы, мне кажется, будут подчёркивать и оттенять нашу человечность, заставят нас понять, что мы всё-таки люди. Эмоциональное взаимодействие одного человека с другим пока ни один алгоритм, ни одна машина не сможет заменить. Последние несколько лет мы начинаем забывать про свою человечность, про нашу истинную сущность, про нашу природу. И вот эти алгоритмы, возможно, помогут нам понять, кто мы есть на самом деле", - сказал Саясат Нурбек.

Три новых тренда в образовании после появления технологии GPT

Генеральный директор образовательной платформы "Яндекс Практикум" Илья Курмышев рассказал, что их компания всё активнее использует технологии GPT. Известно, что IT-компания "Яндекс" выпустила свою нейросеть нового поколения под названием YandexGPT.

Курмышев назвал три тренда на рынке образования, связанных с использованием технологии GPT.

"Первый – это возможность создания образовательного контента с использованием технологии GPT. Когда преподаватель или создатель контента задаёт точные требования, и часть рутинной работы по сбору информации он может передать технологии GPT. Второй тренд – это персонализация, когда мы с помощью этой технологии на базе единого курса адаптируем материал под потребности и запросы конкретного студента и человека. И третий тренд - это передача GPT части рутинных процедур, которые зачастую отвлекают наставника или преподавателя от содержательной творческой работы со студентом, то есть сути образовательной деятельности. Например, это касается проверки автоматизированных инструментов, проверки домашних заданий студентов, выполнения работ в тренажёрах", - рассказал Илья Курмышев.

Фото: Илья Курмышев / Facebook

Таким образом, считает он, использование технологии GPT позволяет преподавателям посвятить больше времени процессу обучения учеников и студентов, и никак не лишает его творчества. И благодаря сокращению рутинных процедур один наставник или преподаватель сможет работать с бОльшим числом учеников и студентов.

Он также поделился мнением относительно того, могут ли со временем преподавателей заменить автоматизированные системы и ИИ-технологии. По его мнению, будет упрощён процесс передачи знаний от профессионала своей отрасли к новичку, но первые, безусловно, всегда будут востребованы.