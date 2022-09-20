Урок ПДД предлагают ввести в школьную программу в Казахстане

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После серии громких ДТП полицейские призвали казахстанцев следить за детьми и предложили ввести в школьную программу предмет по изучению Правил дорожного движения, передаёт BaigeNews.kz.

С 22 августа по 12 сентября в республике провели ОПМ "Внимание, дети!".

"Несмотря на все усилия МВД, аварии в Алматинской и Западно-Казахстанской областях, в которых погиб ученик шестого класса и трое несовершеннолетних пострадали, говорят о низкой дисциплине участников дорожного движения", - отметили в министерстве.

Сотрудники полиции усилили контроль за водителями, нарушающими скоростной режим, проезжающими на красный сигнал светофора, выезжающими на встречную полосу, непредоставляющими преимущества пешеходам.

"Усилена проверка пассажирского транспорта, а также водителей, которые осуществляют грузовые перевозки. Маршруты патрульной полиции в часы-пик максимально приближены к учебным заведениям. В Минпросвещения направлено предложение о проведении урока по ПДД как отдельного обязательного предмета в школьных программах", - заявили в пресс-службе ведомства.

В МВД призвали участников дорожного движения соблюдать правила безопасного поведения на дорогах и помнить, что последствия происшествий могут быть трагическими. Каждый участник отвечает не только за свою безопасность, но и за других.