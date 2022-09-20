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  • Троих школьников в Уральске сбил водитель грузовика, находящийся в наркотическом опьянении
polisia.kz Сегодня, 12:59
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Фото: polisia.kz

Троих школьников в Уральске сбил водитель грузовика, находящийся в наркотическом опьянении

Водитель грузовика, находящийся в состоянии наркотического опьянения, сбил троих школьников в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным информационного центра МВД, инцидент произошёл 19 сентября на улице Доспанова. 32-летний водитель, проезжая мимо автобусной остановки "30-я школа" на автомашине ГАЗ-53, совершил наезд на трёх несовершеннолетних пешеходов.

"Дети выбежали на проезжую часть из-за стоявшего на остановке автобуса. В результате ДТП несовершеннолетние 2009, 2010 и 2011 годов рождения, госпитализированы в областную детскую больницу. Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением марихуаны", — говорится в сообщении полиции.

По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 345 части 1 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения").

Полицейские опубликовали видео с место происшетсвия.  

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#полиция #дтп #дети #происшествие
Сегодня, 12:59
324
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