Троих школьников в Уральске сбил водитель грузовика, находящийся в наркотическом опьянении

Фото: polisia.kz

Водитель грузовика, находящийся в состоянии наркотического опьянения, сбил троих школьников в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным информационного центра МВД, инцидент произошёл 19 сентября на улице Доспанова. 32-летний водитель, проезжая мимо автобусной остановки "30-я школа" на автомашине ГАЗ-53, совершил наезд на трёх несовершеннолетних пешеходов.

"Дети выбежали на проезжую часть из-за стоявшего на остановке автобуса. В результате ДТП несовершеннолетние 2009, 2010 и 2011 годов рождения, госпитализированы в областную детскую больницу. Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением марихуаны", — говорится в сообщении полиции.

По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 345 части 1 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения").

Полицейские опубликовали видео с место происшетсвия.