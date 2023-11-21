Главу управления энергетики Павлодарской области уволили после урагана и блэкаута

Аким Павлодарской области Асаин Байханов провёл совещание, посвященное ликвидации последствий непогоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

18-19 ноября в Павлодарской области бушевал штормовой ветер с порывами, достигавшими 37 метров в секунду. В результате в трёх городах области, Баянаульском, Павлодарском, Щербактинском, Майском, Успенском районах, а также в районе Аккулы сорвало кровлю на 83 социальных объектах. Среди них 61 школа, 10 больниц, 9 домов культуры и 3 спорткомплекса.

Кроме того, сильным ветром повреждены кровли и облицовка 63 многоквартирных и 84 частных жилых домов. Акиматы пострадавших городов и районов провели заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям, приняв решение об объявлении ЧС местного масштаба природного характера.

Из-за повреждений линий электропередач по обновлённым данным без электричества остаются 18 сёл в 3 районах области.

"Этот факт возмутил главу региона. Асаин Байханов оценил работу ответственных структур по восстановлению электроснабжения неудовлетворительной. Он поручил генеральному директору АО "Павлодарэнерго" Олегу Щемелю лично самому разобраться в ситуации и максимально оперативно устранить недоработки подчинённых ему организаций", — сообщила пресс-служба акимата Павлодарской области.

Аким области отметил, что третьи сутки жители 18 сёл остаются не только без электричества, у некоторых нет связи и воды.

"Многие сельчане используют печи длительного горения и насосы для скважин. Без электроэнергии они не функционируют. Поручаю немедленно перестроить работы по восстановлению, привлечь к ним, в том числе, сторонние организации. Если вы не справляетесь, нужно просить помощи у нас", — сказал аким области руководству АО "Павлодарэнерго".

Серьёзные претензии предъявил глава региона акимам городов, районов и представителям ответственных областных ведомств. Руководитель одного из них — управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства — Ержан Салханов во время совещания был освобождён от должности за слабую организацию работы во вверенной ему сфере, отметили в пресс-службе акимата региона.