Уникальную систему для сохранения и лечения донорских органов презентовали врачи Астаны

Столичные врачи создали уникальное устройство ALEM, которое даст тысячам людей второй шанс на жизнь, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что уникальное устройство под названием ALEM - это аппарат, который позволит длительно транспортировать донорские органы и лечить их вне тела.

Отмечается, что аналогов ему на данный момент нет.

"Это система для сохранения и лечения донорских органов, которая позволяет длительное время сохранять орган – более 24 часов. Соответственно, можно в пределах этого времени осуществить необходимые процедуры или операции – например, пересадку сердца или пересадку легких. Также за это время можно определить по параметрам, пригоден ли вообще орган для трансплантации", - объясняет врач-кардиохирург Юрий Пя.

Также сообщается, что ALEM могут также использовать в хирургии, онкологии, перфузиологии. Например, разработка открывает окно возможностей для хирургов – концепция системы позволит спасать, например, травматически ампутированные конечности путём подключения к этой системе и длительной транспортировки в госпиталь для реплантации.

Медики пояснили, что в Казахстане врачи пользуются американским устройством для транспортировки донорских органов, однако его возможности не покрывают потребности, а использование слишком дорогостоящее. Кроме того, донорское сердце можно транспортировать в нём лишь в течение четырёх-шести часов, позже оно становится непригодно для пересадки.

Отмечается также, что в 2024 году ALEM ждут масштабные задачи, в том числе выход на клинические исследования и запуск производства.