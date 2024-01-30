Уничтожение легендарного фонтана предотвратили в Алматы

В Алматы едва не уничтожили памятник архитектуры. Первыми тревогу забили горожане. Они заметили строительные работы возле гостиницы "Казахстан" и предположили, что там демонтируют легендарный фонтан "Северные чаши", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Фонтан этот уничтожать нельзя, так как он является одной из главных композиций этой улицы. Этот фонтан, как и эта гостиница, входят в список памятников архитектуры местного значения. В чём уникальность? Он в высоту бьет около 20 метров. К нам приезжают очень многие туристы именно за этой архитектурой, именно за этой особенностью", - сказала искусствовед-историк Анастасия Зверягина.

Фонтан является частью комплекса гостиницы "Казахстан". Само здание считается одним из главных символов Алматы. Оно долгое время оставалось самым высоким в городе. И вошло в новый государственный список памятников истории и культуры. Поэтому водное сооружение тоже входит в охранную зону.

Опасения жителей уже прокомментировали чиновники. В акимате заявили, что никакого разрешения на проведение строительных работ не выдавали. Началась проверка, которая продлится около двух недель.

При этом чиновники отметили: фонтан "Северные чаши" является частной собственностью.