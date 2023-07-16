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Фото: GETTY IMAGES Сегодня, 23:19
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Сегодня, 23:19
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Фото: Фото: GETTY IMAGES

Умерла актриса и певица Джейн Биркин

Актриса и певица Джейн Биркин умерла на 77 году жизни. По информации издания Le Parisien, певицу обнаружили мертвой в ее доме в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу ВВС".

"Я всегда была большой оптимисткой и я понимаю, что мне нужно еще немного времени, чтобы снова быть в состоянии выйти на сцену и быть с вами", - говорила тогда Биркин.

В сентябре 2021 года Биркин перенесла инсульт, после чего также была отменена серия ее концертов.

Англо-французская звезда родилась в Великобритании и начала свою карьеру актрисы в Лондоне в 60-е годы, в частности снявшись в картине "Фотоувеличение" у Микеланджело Антониони.

В 70-е годы она переехала во Францию, где продолжила сниматься в кино и также прославилась пением на французском языке.

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Сегодня, 23:19
166
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