Умер звезда сериала "Убойная сила"

Фото: instagram.com/tyutryumov

В Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов. Об этом сообщила дочь артиста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 78.ru.

По её словам, он ушёл из жизни сегодня в 8:45. Артист ничем не болел, просто почувствовал острое недомогание. По информации издания, предположительно он умер от панкреатита.

Александр Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в городе Подпорожье Ленинградской области. Окончил индустриально-педагогический техникум, потом получил высшее экономическое и политическое образование. Учился во ВГИКе, на курсе "продюсер кино и телевидения". На протяжении восьми лет играл в Народном театре Подпорожья. В январе 1995 года стал актёром киностудии "Ленфильм".

Снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, в том числе в таких, как "Улицы разбитых фонарей", "Хочу в тюрьму", "Крот", "Особенности национальной политики", "Мастер и Маргарита", "Ералаш", "Осторожно, Задов!", "Ирония судьбы. Продолжение" и других. Наибольшую популярность получил по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале "Убойная сила" и Кости Моргана в "Агенте национальной безопасности".

Напомним, ранее на 60-м году жизни скончался известный модельер Валентин Юдашкин.

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