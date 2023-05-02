Скончался российский модельер Валентин Юдашкин. Его похоронят 6 мая

Российский модельер-художник Валентин Юдашкин умер на 60-м году жизни. Об этом со ссылкой на супругу модельера сообщает Первый канал. С 2016 года он боролся с раком.

"Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звёзды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние годы Юдашкин боролся с тяжёлой болезнью. В 2016 году у него диагностировали рак почки. Затем, как рассказывал модельер, у него обнаружили метастазы в голове.

Юдашкин родился в 1963 году в Московской области. В 1991 году в Париже была представлена его первая коллекция под названием "Фаберже".

Юдашкин был членом-корреспондентом Ассоциации высокой моды Парижа и стал первым из российских модельеров, принятым в Палату французской высокой моды.

В воскресенье, 30 апреля, умер другой знаменитый советский и российский модельер Вячеслав Зайцев. Юдашкин, комментируя его кончину, называл Зайцева великим модельером, художником и творцом. У Зайцева Юдашкин после окончания факультета моделирования Московского индустриального техникума в 1986 году проходил преддипломную практику.