Умер выброшенный из окна ребёнок в Шымкенте

Малыш, которого дядя выбросил из окна четвёртого этажа в Шымкенте, скончался. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в мегаполисе Жаннета Жазыкбаева, передаёт BaigeNews.kz.

Мальчику не исполнилось ещё и двух лет.

"В 18:39 главврач сообщил, что произошла остановка сердечной деятельности, реанимационные мероприятия без эффекта. Из-за ненадлежащего ухода родителей, умер очередной ребенок...", - написала Жазыкбаева в Facebook.

Ранее сообщалось о том, что 23 ноября около 20:43 в приёмное отделение Областной детской больницы Туркестанской области поступил ребёнок с политравмой. Его экстренно определили в отделение общей реанимации. Был собран консилиум в составе нейрохирурга, абдоминального хирурга, травматолога и реаниматолога. Решением консилиума проведено КТ головного мозга, позвоночного столба, органов грудной клетки и брюшной полости, проведена экстренная лапароскопия.

В результате падения с высоты мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга тяжёлой степени, передней брюшной стенки, грудной клетки. Малыш впал в кому.

Местные СМИ сообщают, что трагедия произошла в доме на улице Иляева. Жестоко расправился с ребёнком брат матери, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере.