В Шымкенте женщина выбросила ребёнка с третьего этажа
Сегодня, 09:57
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Сегодня, 09:57Сегодня, 09:57
114Фото: kazpravda.kz
40-летняя женщина, по предварительным данным, состоящая на учете в центре психического здоровья, выбросила из окна малыша. Ребёнок находится в больнице в тяжелом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.
Ребёнка, после случившегося, доставили в больницу с многочисленными травмами в тяжелом состоянии.
По словам очевидцев и соседей, женщина приходится малышу родственницей. Что на самом деле стало причиной страшного происшествия и почему родители оставили ребёнка с родственницей с психическим заболеванием, пока непонятно.
По некоторым данным, 40-летняя женщина состоит на учете в центре психического здоровья. Известно, что после происшествия женщину доставили в психдиспансер.
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