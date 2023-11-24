В Шымкенте женщина выбросила ребёнка с третьего этажа

40-летняя женщина, по предварительным данным, состоящая на учете в центре психического здоровья, выбросила из окна малыша. Ребёнок находится в больнице в тяжелом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Ребёнка, после случившегося, доставили в больницу с многочисленными травмами в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев и соседей, женщина приходится малышу родственницей. Что на самом деле стало причиной страшного происшествия и почему родители оставили ребёнка с родственницей с психическим заболеванием, пока непонятно.

По некоторым данным, 40-летняя женщина состоит на учете в центре психического здоровья. Известно, что после происшествия женщину доставили в психдиспансер.