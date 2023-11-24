Ребёнка выбросили из окна в Шымкенте. Стали известны подробности
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40-летний мужчина, состоящий на учёте психоневрологическом диспансере, выбросил из окна квартиры на четвёртом этаже своего годовалого племянника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
Сообщается, что 40-летний мужчина, состоящий на учёте психоневрологическом диспансере, выбросил из окна квартиры на четвёртом этаже своего годовалого племянника. В полицию обратилась мать мальчика.
На место происшествия выехали сотрудники полиции и прокуроры. По факту было зарегистрировано уголовное дело по статье 24 части 3 "Покушение на убийство". Мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания.
Ребенка с различными телесными повреждениями госпитализировали в отделение общей реанимации. Там малышу оказали экстренную интенсивную помощь.
Нейрохирург, абдоминальный хирург, травматолог и реаниматолог решили провести ему томографию головного мозга, позвоночного столба, органов грудной клетки и брюшной полости. Также ребёнку экстренно провели диагностическую лапараскопию.
Врачи ставят диагноз - ушиб головного мозга тяжелой степени, ушиб легких, ушиб передней брюшной стенки.
На данный момент состояние ребенка расценивается как тяжёлое. Проводится интенсивная терапия.
Напомним, информация о происшествии появилась сегодня утром.
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