Ребёнка выбросили из окна в Шымкенте. Стали известны подробности

40-летний мужчина, состоящий на учёте психоневрологическом диспансере, выбросил из окна квартиры на четвёртом этаже своего годовалого племянника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Сообщается, что 40-летний мужчина, состоящий на учёте психоневрологическом диспансере, выбросил из окна квартиры на четвёртом этаже своего годовалого племянника. В полицию обратилась мать мальчика.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и прокуроры. По факту было зарегистрировано уголовное дело по статье 24 части 3 "Покушение на убийство". Мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Ребенка с различными телесными повреждениями госпитализировали в отделение общей реанимации. Там малышу оказали экстренную интенсивную помощь.

Нейрохирург, абдоминальный хирург, травматолог и реаниматолог решили провести ему томографию головного мозга, позвоночного столба, органов грудной клетки и брюшной полости. Также ребёнку экстренно провели диагностическую лапараскопию.

Врачи ставят диагноз - ушиб головного мозга тяжелой степени, ушиб легких, ушиб передней брюшной стенки.

На данный момент состояние ребенка расценивается как тяжёлое. Проводится интенсивная терапия.

Напомним, информация о происшествии появилась сегодня утром.