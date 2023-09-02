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Умер актёр из сериалов "Дочки-матери" и "Студенты"

Сегодня, 14:48
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Dariya Sidorina/Global Look Press Сегодня, 14:48
Сегодня, 14:48
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Фото: Dariya Sidorina/Global Look Press

Российский актёр Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет, передаёт BaigeNews.kz.

"Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжёлого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40… Наши искренние соболезнования родным и близким", — сообщили в пресс-службе Российского академического молодёжного театра.

В РАМТе Янин играл Карраско в "Дон Кихоте", принца в "Золушке", Петра в "Бесах" и других.

Помимо карьеры в театре Алексей успел сняться и в более чем 20 фильмах и сериалах. Среди них - "Студенты", "Трое сверху", "Дочки-матери", "Фурцева. Легенда о Екатерине" и других.

Как сообщает gazeta.ru, в мае 2015 года Алексей Янин перенес обширный инсульт и оказался прикован к кровати. За ним ухаживали мать Ольга и отчим Николай. Супруга актера, участница "Фабрики звезд" Дарья Клюшникова не комментировала слухи о том, что покинула Янина. По словам матери актёра, Дарья с сыном жили отдельно и регулярно навещали Алексея.

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