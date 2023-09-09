Ухудшение качества воздуха ожидается в пяти городах Казахстана

По прогнозам "Казгидромета", 9 сентября неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах страны: Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Алматы, ночью в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в субботу погодные условия будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере этих городов.

Высокий уровень загрязнения воздуха прогнозируют в Усть-Каменогорске, Риддере и Семее.

В Усть-Каменогорске 9 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7°, днём 20-22° тепла.

В Риддере переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4°, днем 16-18° тепла.

В Семее переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8°, днем 21-23° тепла.

Повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в Алматы. В мегаполисе в субботу переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днём 28-30 тепла.

Метеорологические условия в Атырау будут способствовать ночью накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. Ночью в Атырау переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха 10-12 тепла.

Жителям специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказали о погоде на выходные и предупредили о штормовой погоде в 12 регионах Казахстана и столице.