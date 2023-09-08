Какой будет погода на выходных в Казахстане

В Казгидромете сообщили, каких сюрпризов ожидать казахстанцам от погоды в выходные дни, передаёт BaigeNews.kz.

"Северный циклон с большим запасом влаги в ближайшие дни обусловит облачную и по-осеннему прохладную погоду. Практически по всему Казахстану пройдут дожди с грозами. На западе, севере, в центре, в горных районах юга и юго-востока страны временами ожидаются сильные дожди, возможен град", - уточнили синоптики.

Температура воздуха на большей части страны днём повысится до 10-20 градусов, на востоке, юге и юго-востоке республики - до 20-30 градусов.