Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана и столице

Синоптики "Казгидромета" объявили штормовое предупреждение в столице и ещё 13 регионах страны. В некоторых областях ожидаются заморозки, передаёт BaigeNews.kz.

По-прежнему на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, севере страны ожидаются сильные дожди с грозами. Лишь на востоке страны преимущественно погода без осадков. По республике ожидаются порывистый ветер, на северо-западе, севере, в горных районах юго-востока страны возможен град. На востоке, в центре РК — туман.

В Жамбылской, в центре, на востоке, юге Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке Атырауской, на юго-западе, востоке, севере, в центре Западно-Казахстанской областей сохраняется, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе, юге, в центре Мангистауской области, на западе, юге Западно-Казахстанской, на юге Карагандинской, Павлодарской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду. В Шымкенте ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днём порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

На западе, севере области Улытау ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный ночью на востоке, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный днём порывы 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днём на западе, севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, юге, днем на западе, севере, востоке области ожидается гроза. Днём на западе, севере, востоке области ожидается град. Ветер юго-восточный на западе, севере, востоке области 15-20, днем временами порывы 23-28 метров в секунду. В Кокшетау днём ожидается временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Астане 9 сентября временами гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 17-22 метров в секунду.

На северо-западе, северо-востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Актобе ветер северо-западный, западный днём порывы 15 метров в секунду.

Днём на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность. На юго-западе, востоке, севере, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. На северо-западе, юге, в центре Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днём ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается ветер западный, северо-западный ночью в центре области 15-20 метров в секунду. 9-11 сентября в центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 9-11 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. На юге региона высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Костанайской области ожидается сильный дождь. Днём на севере области град. Ветер юго-восточный на западе, севере области 15-20 метров в секунду. В Костанае днём временами сильный дождь.

Ранее синоптики представили прогноз погоды на выходные.