Ухудшение качества воздуха ожидается в нескольких городах Казахстана
Сегодня, 08:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:13Сегодня, 08:13
120Фото: baigenews.kz
Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в четырёх городах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, 8 декабря 2023 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Астане, Алматы, Актобе и Петропавловске.
Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.
Самое читаемое
- Поедет - не поедет: жизнеспособность будущего ЛРТ в Астане оценили эксперты
- "Показал половой орган и заставил взять в руки": Учителя физкультуры задержали в Кызылорде
- Кошмар в Косшы: акмолинцы опасаются наступления коммунального коллапса
- Все госорганы от нас отказываются: жители ЖК в Астане не могут добиться сноса незаконной постройки
- С Нового года в Казахстане вводятся пенсионные взносы работодателей