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Ухудшение качества воздуха ожидается в нескольких городах Казахстана

Сегодня, 08:13
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 08:13
Сегодня, 08:13
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Фото: baigenews.kz

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в четырёх городах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, 8 декабря 2023 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Астане, Алматы, Актобе и Петропавловске.  

Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.

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