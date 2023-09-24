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Ухудшение качества воздуха ожидается в Астане, Алматы и ещё двух городах

Сегодня, 08:19
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 08:19
Сегодня, 08:19
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Фото: pixabay.com

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 24 сентября ожидаются в Атырау, Актобе, Алматы и ночью в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в этих городах в воскресенье возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям этих населённых пунктов: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, по прогнозам "Казгидромета",  24 сентября на большей части РК ожидается погода без осадков. Лишь на востоке, и юго-востоке страны сохраняется неустойчивый характер погоды ожидаются дожди, в горных районах осадки, временами сильные осадки: дождь и мокрый снег. В некоторых регионах синоптики обещают заморозки.

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