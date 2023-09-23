Дождь и мокрый снег: в некоторых регионах Казахстана значительно похолодает

По прогнозам "Казгидромета", на большей части РК ожидается погода без осадков. Лишь на востоке, и юго-востоке страны сохраняется неустойчивый характер погоды ожидаются дожди, в горных районах осадки, временами сильные осадки: дождь и мокрый снег, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ожидается порывистый ветер, ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области, на западе области Абай, на востоке Карагандинской области ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса, на западе, севере, востоке Акмолинской, на севере, западе Костанайской, на западе Северо-Казахстанской, на севере, юге Павлодарской областей ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса.

В центре, на востоке, юге Кызылординской сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жамбылской области, на юге Карагандинской области, области Улытау, в пустынных районах Туркестанской областях сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане 24 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью в горных районах области Жетысу временами ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20 метров в секунду, днем временами 23-28 метров в секунду.

Ночью на севере, востоке, юге области Абай ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный на юге области 15-20 метров в секунду. Ночью на западе области ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на севере, западе Костанайской области ожидается туман. Ночью на севере, западе области на поверхности почвы заморозки 2 градуса. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

Ночью на большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, на востоке области сильные осадки (дождь, снег).Днем в горных районах ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный на севере, юго-востоке области 15-20, днем порывы 23 метров в секунду. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 3 градуса.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный днем на юге области 15-20 метров в секунду. 24-26 сентября в центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 24-26 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере области Улытау ожидается туман. 24 сентября на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 1 градус. 24 сентября на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью ожидается туман, на поверхности почвы заморозки 1 градус.

Ночью в горных районах, днем на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. В пустынных районах области сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане днём ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области ожидается ветер восточный, северо-восточный на западе, юге области 15-20 метров в секунду.

24-26 сентября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду, 25-26 сентября порывы 23 метров в секунду. 24-26 сентября сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе 24-25 сентября ветер северо-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду. 24-26 сентября сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью на западе, севере, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер северо-западный днем на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. В Петропавловске ожидается ветер западный днем порывы 15-20 метров в секунду.