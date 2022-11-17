McDonald’s приостановит работу в Казахстане

Фото: Mcdonalds.kz

McDonald’s с 18 ноября временно приостановит работу всех своих ресторанов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В компании это решение объясняют ограничениями в местных поставках.

"Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы. О сроках открытия ресторанов будет сообщено позже", - сказано в официальном сообщении.

Рестораны McDonald’s расположены в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде, они обеспечивают работой около 2000 человек.