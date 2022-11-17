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Mcdonalds.kz Сегодня, 17:35
244
Сегодня, 17:35
244
Фото: Mcdonalds.kz

McDonald’s приостановит работу в Казахстане

McDonald’s с 18 ноября временно приостановит работу всех своих ресторанов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В компании это решение объясняют ограничениями в местных поставках. 

"Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы. О сроках открытия ресторанов будет сообщено позже", - сказано в официальном сообщении.

Рестораны McDonald’s расположены в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде, они обеспечивают работой около 2000 человек.

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#бизнес #ресторан #питание
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:35
244
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