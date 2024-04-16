Угроза схода лавин сохраняется в Алматинской области

В горах Алматинской области с 15 апреля по 18 апреля 2024 года сохраняется лавинная опасность, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Спасатели просят жителей, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

"На территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега", — рассказали в ДЧС области.

Ранее в Алматинской области лавина сошла на автодорогу "село Турген – ур. Батан". Ее объем превысил 187 кубометров.