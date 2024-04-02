Лавина сошла на дорогу в Алматинской области
Сегодня, 09:05
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Сегодня, 09:05Сегодня, 09:05
238Фото: Пресс-служба МЧС РК
Самопроизвольный сход снежной лавины произошел в горах Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
В пресс-службе МЧС рассказали, что случай произошел на 23,4 километре автодороги "с.Турген – ур.Батан". Обнаружили лавину при проведении обследования специалистами "Казселезащита". Ее объем превысил 187 кубометров.
"Причина схода лавин повышения температурного фона и значительного запаса снежного покрова на склонах гор. Пострадавших и разрушений нет. Сошедшая лавина перекрыла автодорогу "с. Турген – ур. Батан". Работы по очистке автодороги ведутся МИО", - говорится в сообщении.