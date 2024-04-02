Лавина сошла на дорогу в Алматинской области

Самопроизвольный сход снежной лавины произошел в горах Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе МЧС рассказали, что случай произошел на 23,4 километре автодороги "с.Турген – ур.Батан". Обнаружили лавину при проведении обследования специалистами "Казселезащита". Ее объем превысил 187 кубометров.