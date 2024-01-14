Уголовное дело возбудили в России в связи с пожаром на складе Wildberries
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Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено в связи с пожаром на складе Wildberries в поселке Шушары, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
"Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по поручению председателя СК России в связи с пожаром в поселке Шушары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)", — сказано в сообщении.
По данным следствия, в результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности на складе Wilberries, 13 января произошел пожар, вследствие чего обрушилось здание склада, а также уничтожены хранившиеся на нем товары.
Напомним, 13 января в Санкт-Петербурге загорелся склад Wildberries. Площадь пожара составила 70 тысяч квадратных метров. Ему присвоили максимальный ранг сложности. При пожаре пострадала 22-летняя девушка.
К ликвидации возгорания привлекли порядка 270 человек и 57 единиц техники МЧС России. По данным ведомства, пожарные отстояли часть складского комплекса, электроподстанцию и парковку грузового автотранспорта. Кадры тушения пожара можно посмотреть здесь.
Предварительной причиной пожара на складе стала неисправность проводки.
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