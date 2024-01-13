Мощный пожар охватил самый большой склад Wildberries в Санкт-Петербурге
Сегодня, 14:24
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Сегодня, 14:24Сегодня, 14:24
124Фото: МЧС России
В одном из самых значимых промышленных районов Санкт-Петербурга, в Пушкинском районе, загорелся огромный склад Wildberries. Площадь пожара составила 70 тысяч квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz.
В сети появилось множество видео с места происшествия. Пользователи пишут, что огонь видно даже из других населённых пунктов, сотрудники и продавцы спасаются бегством.
По данным Telegram-канала МЧС России, к ликвидации привлечено около 270 человек и 57 единиц техники.
"На данный момент огнеборцы МЧС России локализовали пожар на складе в Питере. Площадь составила 70 000 квадратных метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
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