  • 14 Января, 06:58
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Девушка пострадала при пожаре на складе Wildberries — СМИ

Сегодня, 05:30
АВТОР
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Telegram-канал МЧС России Сегодня, 05:30
Сегодня, 05:30
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Фото: Telegram-канал МЧС России

При пожаре на складе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге пострадала 22-летняя девушка. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на свои источники, передаёт BaigeNews.kz.

Пострадавшую доставили в больницу в удовлетворительном состоянии с острым ингаляционным отравлением продуктами горения и ушибом локтя.

13 января в Санкт-Петербурге загорелся склад Wildberries. Площадь пожара составила 70 тысяч квадратных метров. Ему присвоили максимальный ранг сложности.

К ликвидации возгорания привлекли порядка 270 человек и 57 единиц техники МЧС России. По данным ведомства, пожарные отстояли часть складского комплекса, электроподстанцию и парковку грузового автотранспорта. Кадры тушения пожара можно посмотреть здесь.

Предварительной причиной пожара на складе стала неисправность проводки.

Компания обратилась к клиентам, которые сделали заказы со склада, где произошёл пожар. 

"Если ваш товар был заказан с этого склада и оказался утрачен в результате пожара, то деньги будут возвращены в полном объёме, а если он есть в наличии на других складах, то доставим товары вам в ближайшее время. По новым заказам: все склады работают в обычном режиме", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании Wildberries.

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