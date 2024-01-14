Девушка пострадала при пожаре на складе Wildberries — СМИ
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При пожаре на складе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге пострадала 22-летняя девушка. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на свои источники, передаёт BaigeNews.kz.
Пострадавшую доставили в больницу в удовлетворительном состоянии с острым ингаляционным отравлением продуктами горения и ушибом локтя.
13 января в Санкт-Петербурге загорелся склад Wildberries. Площадь пожара составила 70 тысяч квадратных метров. Ему присвоили максимальный ранг сложности.
К ликвидации возгорания привлекли порядка 270 человек и 57 единиц техники МЧС России. По данным ведомства, пожарные отстояли часть складского комплекса, электроподстанцию и парковку грузового автотранспорта. Кадры тушения пожара можно посмотреть здесь.
Предварительной причиной пожара на складе стала неисправность проводки.
Компания обратилась к клиентам, которые сделали заказы со склада, где произошёл пожар.
"Если ваш товар был заказан с этого склада и оказался утрачен в результате пожара, то деньги будут возвращены в полном объёме, а если он есть в наличии на других складах, то доставим товары вам в ближайшее время. По новым заказам: все склады работают в обычном режиме", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании Wildberries.
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