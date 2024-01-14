При пожаре на складе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге пострадала 22-летняя девушка. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на свои источники, передаёт BaigeNews.kz.

Пострадавшую доставили в больницу в удовлетворительном состоянии с острым ингаляционным отравлением продуктами горения и ушибом локтя.

13 января в Санкт-Петербурге загорелся склад Wildberries. Площадь пожара составила 70 тысяч квадратных метров. Ему присвоили максимальный ранг сложности.

К ликвидации возгорания привлекли порядка 270 человек и 57 единиц техники МЧС России. По данным ведомства, пожарные отстояли часть складского комплекса, электроподстанцию и парковку грузового автотранспорта. Кадры тушения пожара можно посмотреть здесь.

Предварительной причиной пожара на складе стала неисправность проводки.

Компания обратилась к клиентам, которые сделали заказы со склада, где произошёл пожар.