Уголовное дело в отношении руководителя финпирамиды "Qnet LTD" прекратили

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Руководитель финансовой пирамиды "Qnet LTD" избавилась от уголовного преследования, примирившись со своими жертвами, передаёт BaigeNews.kz. В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что она выплатила ущерб.

"Уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения "Qnet LTD" на территории Костанайской области по факту создания и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой окончено Департаментом АФМ по Костанайской области. В ходе расследования уголовного дела подозреваемой возмещен ущерб потерпевшим в полном объеме, в сумме более 36,5 миллиона тенге, в связи с чем расследование прекращено за примирением сторон" - говорится в сообщении АФМ.

В ведомстве отметили, что подозреваемая открыла офис в городе Костанай для привлечения граждан в финпирамиду "Qnet LTD" и осуществляла активную рекламу легкого дохода.

Жертвами преступных действий стали более 30 человек.