Ударившего ножом спасателя мужчину арестовали на два месяца в ЗКО

Мужчину, ударившего спасателя ножом в грудь, отправили под арест в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz.

"Казталовским районным судом рассмотрено ходатайство прокуратуры о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого А., 1993 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 380 УК РК", - сообщили в суде.

Из материалов дела следует, что подозреваемый, "применил насилие, опасное для жизни и здоровья, в отношении спасателя, находящегося при исполнении служебных обязанностей, который прибыл для оказания помощи местным жителям, пострадавшим от наводнения".

Инцидент произошёл вблизи посёлка Жалпактал. Пострадал 26-летний сержант.

Подробности нападения сообщили в МЧС.