Ударившего ножом спасателя мужчину арестовали на два месяца в ЗКО
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Мужчину, ударившего спасателя ножом в грудь, отправили под арест в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz.
"Казталовским районным судом рассмотрено ходатайство прокуратуры о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого А., 1993 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 380 УК РК", - сообщили в суде.
Из материалов дела следует, что подозреваемый, "применил насилие, опасное для жизни и здоровья, в отношении спасателя, находящегося при исполнении служебных обязанностей, который прибыл для оказания помощи местным жителям, пострадавшим от наводнения".
Инцидент произошёл вблизи посёлка Жалпактал. Пострадал 26-летний сержант.
Подробности нападения сообщили в МЧС.
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