Подробности нападения на спасателя в ЗКО рассказали в МЧС

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков рассказал подробности инцидента в Западно-Казахстанской области, когда спасателю нанесли два ножевых ранения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Наши два спасатели стояли на берегу реки. И переплавляли людей с одного берега на другой на лодке. К ним подходят двое местных жителей, начинают придираться, кое-как с ними приходят к консенсусу, те уходя, уточняют, а вы сколько здесь ещё будете. А мы здесь 24 на 7, сказали спасатели. Вечером уже напившись, пьяные эти двое возвращаются и начинают лезть драться. В этот момент один из них вонзает нож. Ничем это они не мотивировали, скорей всего, они пришли на правах местных и начали придираться", - рассказал подробности вице-министр.

Он добавил, что сотрудник МЧС на данный момент находится в больнице, его состояние стабильное, врачи прогнозируют хороший исход. Нарушители закона задержаны, они признали свою вину, находятся в полиции.

Ранее сообщалось, два ножевых ранения получил 26-летний спасатель. Инцидент произошел накануне вблизи поселка Жалпактал Казталовского района. Позже полицейские по “горячим следам” задержали жителя поселка Жалпактал Казталовского района, нанесшего ножевые ранения сотруднику отдела чрезвычайных ситуации.