Учёные посчитали сайгаков в казахстанских степях

Фото: wikimedia.org

Государственная программа сохранения популяции сайгаков в Казахстане дала результаты. В стране численность степных антилоп превысила 1,9 миллиона особей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

По данным авиаучёта 2023 года, прирост численности сайгаков трёх популяций составил 597 тысяч особей, или 45,3 процента от прошлогоднего показателя. Самой многочисленной популяцией является Уральская – 1,13 миллиона особей, Бетпакдалинская – 745 300, Устюртская – 39 700.

Напомним, авиаучёт сайгаков в 2023 году проводился с 15 апреля по 5 мая сотрудниками РГКП "ПО "Охотзоопром" совместно с областными территориальными инспекциями Комитета лесного хозяйства и животного мира и научными специалистами Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия. Общая продолжительность авиаучётов составила 200 часов.

В прошлом году по данным авиаучёта численность сайгаков в Казахстане составила 1,3 миллиона особей.