Стада сайги сняли с высоты птичьего полёта в Уральске

Фото: aviales.kz

В Казахстане для определения численности вида стартовал авиаучет сайгаков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АСБК.

Как сообщили в ассоциации, учёт проводится с вертолетов, двумя учетными группами, охватывая все три популяции вида в стране – бетпакдалинскую, уральскую и устюртскую, в 5 областях - Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской и Акмолинской.

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Организован авиаучет РГКП "ПО "Охотзоопром". В нем также участвуют сотрудники областных территориальных инспекций Комитета лесного хозяйства и животного мира и ООПТ, за научную часть отвечают специалисты АСБК. Общая продолжительность авиаучетов составит 200 часов.

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17 апреля прошли первые полеты в уральской популяции сайгаков.

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К сожалению, учет бетпакдалинской популяции задерживается из-за плохих погодных условий – на территории Акмолинской и Карагандинской областей объявлено штормовое предупреждение, ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, низовая метель, ветер с порывами до 20 м/с.

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Завершение обработки результатов планируется к концу мая. В прошлом году по данным авиаучета численность сайгаков в Казахстане составила 1,3 миллиона особей.



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