Учет дач и подбор жилья: власти придумали, как решить жилищные проблемы пострадавших от паводков

Глава Министерства промышленности и строительства на заседании кабмина рассказал о способах восстановления жилья пострадавших от паводков казахстанцев, передает BaigeNews.

Канат Шарлапаев заявил, что для оперативного решения жилищных проблем граждан, пострадавших от паводков, выработаны дополнительные механизмы.

Они предусматривают:

- приобретение готового жилья;

- возможность подбора приобретаемых жилищ пострадавшими самостоятельно;

- проведение ремонтных работ либо оплата их стоимости;

- возможность применения нетиповых проектов.

"Предусмотрено обеспечение жильем пострадавших собственников дачных объектов, если это их единственное жилище. На сегодня акиматами ведутся работы по выбору земельных участков для новой застройки", - отметил министр.

При этом он отметил, что в Актюбинской области уже начато строительство домов, в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областях пострадавшие семьи уже получают ключи от нового жилья.