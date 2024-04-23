Учет дач и подбор жилья: власти придумали, как решить жилищные проблемы пострадавших от паводков
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Глава Министерства промышленности и строительства на заседании кабмина рассказал о способах восстановления жилья пострадавших от паводков казахстанцев, передает BaigeNews.
Канат Шарлапаев заявил, что для оперативного решения жилищных проблем граждан, пострадавших от паводков, выработаны дополнительные механизмы.
Они предусматривают:
- приобретение готового жилья;
- возможность подбора приобретаемых жилищ пострадавшими самостоятельно;
- проведение ремонтных работ либо оплата их стоимости;
- возможность применения нетиповых проектов.
"Предусмотрено обеспечение жильем пострадавших собственников дачных объектов, если это их единственное жилище. На сегодня акиматами ведутся работы по выбору земельных участков для новой застройки", - отметил министр.
При этом он отметил, что в Актюбинской области уже начато строительство домов, в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областях пострадавшие семьи уже получают ключи от нового жилья.
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