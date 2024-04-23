Участок проспекта Туран частично перекроют в Астане

В столице по проспекту Туран проводятся работы по среднему ремонту дорожного полотна. В этой связи с 22 по 26 апреля часть проспекта частично перекрыта, передаёт BaigeNews со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

С 22 по 26 апреля частично перекроют участок проспекта Туран от ул. Бухар жырау до ул. Хусейн бен Талал. При этом движение автотранспортных средств на указанном участке будет осуществляться в одном направлении (от аэропорта в сторону города).

Средний ремонт дорожного полотна будет проведен по проспекту Туран на участке от улицы Керей Жанибек хандары до кольца Жулдыз (в 2023 году по проспекту Туран были проведены дорожные работы на участке от моста Тулпар до улицы Сарайшык). Работы будут проводиться поэтапно с поквартальным перекрытием участков.

В период проведения ремонтных работ будут изменены схемы движения маршрутов городского общественного транспорта. Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города и отнестись с пониманием к проводимым работам.