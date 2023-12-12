Учащихся школ и колледжей Актау отправили на "удалёнку"

12 декабря из-за ухудшения погоды учащиеся школ и колледжей Актау будут учиться в дистанционном формате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования Мангистауской области.

По прогнозам синоптиков 12 декабря на западе, юге, северо-востоке Мангистауской области ожидается гололёд. Ветер восточный, юго-восточный, на большей части области ожидаются порывы 15-20 м/с, днём — 23-28 м/с. В Актау 12 декабря также ожидается гололёд. Ветер восточный, порывы ветра — 15-20 м/с.

"В целях безопасности занятия 12 декабря в школах и колледжах будут проходить в дистанционном формате (онлайн). Всем руководителям организаций образования даны соответствующие задания. Педагоги проводят онлайн-занятия на рабочем месте. Дошкольные организации работают в традиционном штатном режиме", — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте управления образования Мангистауской области.

Из-за сильных морозов в Астане отменили занятия для учащихся 0-11 (12) классов первой смены и студентов 1-2 курсов колледжей. В Караганде учащихся 0-11 классов первой и второй смены также перевели на дистанционный формат обучения.