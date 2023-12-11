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Школьники в Астане и Караганде будут учиться дистанционно 12 декабря

Сегодня, 19:05
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akorda.kz Сегодня, 19:05
Сегодня, 19:05
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Фото: akorda.kz

Из-за ухудшения погоды 12 декабря часть школьников в Казахстане будет учиться дистанционно, передаёт BaigeNews.kz.

В Астане на занятия в первую смену не придётся идти учащимся 0-11 (12) классов и студентам 1-2 курсов колледжей.

В Караганде в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся 0-11 классов первой и второй смены перевели в дистанционный формат.

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