Школьники в Астане и Караганде будут учиться дистанционно 12 декабря
Сегодня, 19:05
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Сегодня, 19:05Сегодня, 19:05
108Фото: akorda.kz
Из-за ухудшения погоды 12 декабря часть школьников в Казахстане будет учиться дистанционно, передаёт BaigeNews.kz.
В Астане на занятия в первую смену не придётся идти учащимся 0-11 (12) классов и студентам 1-2 курсов колледжей.
В Караганде в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся 0-11 классов первой и второй смены перевели в дистанционный формат.
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