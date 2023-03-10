Убийство врача Юрия Шумкова: апелляционный суд отказал в изменении приговора

Апелляционный суд огласил вердикт, вынесенный после обращения о пересмотре наказания осуждённым за убийство гастроэнтеролога Юрия Шумкова в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

"Приговор остался без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сообщили в суде.

Напомним, что известного врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова, многие годы работавшего в Институте гастроэнтерологии в Алматы, застрелили из охотничьего ружья в апреле 2022 года. Суд признал подозреваемого виновным в совершении убийства, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, хищении и незаконном хранении оружия, угрозе убийством и применении насилия в отношении представителя власти и назначил убийце доктора 18 лет лишения свободы.

Сам подсудимый признался в убийстве.