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Убийство врача Юрия Шумкова: апелляционный суд отказал в изменении приговора Сегодня, 17:29
215
Сегодня, 17:29
215

Убийство врача Юрия Шумкова: апелляционный суд отказал в изменении приговора

Апелляционный суд огласил вердикт, вынесенный после обращения о пересмотре наказания осуждённым за убийство гастроэнтеролога Юрия Шумкова в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда. 

"Приговор остался без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сообщили в суде. 

Напомним, что известного врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова, многие годы работавшего в Институте гастроэнтерологии в Алматы, застрелили из охотничьего ружья в апреле 2022 года. Суд признал подозреваемого виновным в совершении убийства, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, хищении и незаконном хранении оружия, угрозе убийством и применении насилия в отношении представителя власти и назначил убийце доктора 18 лет лишения свободы.

Сам подсудимый признался в убийстве.

  

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#суд #приговор #убийство #врачи #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:29
215
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