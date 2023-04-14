Убийство школьника и суицид его друга потрясли село в Алматинской области

Фото: polisia.kz

В Алматинской области расследуют убийство и самоубийство подростков. В расправе над 10-классником подозревают сверстника. Несколько дней назад школьника обнаружили в районе местной реки без сознания. Спасти мальчика врачи уже не смогли. Сегодня населённый пункт потрясла ещё одна трагедия. Приятель погибшего повесился в сарае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Село Саты, где одна за другой произошли трагедии, расположено в 300 километрах от Алматы.

Родные обнаружили тело Мираса на небольшом островке посреди реки. Друзья пытались оказать ему первую помощь, но юноша был без сознания. Подростка экстренно доставили в больницу, где мальчик скончался.

В убийстве 10-классника подозревают другого школьника.

Родственники Мираса говорят, что после ужина он незаметно ушёл из дома. Позже им стало известно, один из старших парней устроил собрание у реки. Якобы 17-летний юноша решил проучить младших ребят.

"Друзья Мираса говорят, 11-классник собрал учащихся девятых и десятых классов. Они даже выстроились в один ряд. Первого избил, потом очередь дошла до Мираса. После удара в область груди он упал", - рассказал родственник погибшего Айбар Айткулов.

В селе говорят: 11-классник держал в страхе всю школу. Друзья Мираса утверждают, юноша преследовал их несколько дней. Поводом для конфликта мог стать насвай, который у хулигана нашла учительница. Парень якобы захотел проучить подростков помладше за то, что они на него пожаловались.

Через два дня после смерти Мираса сельчан потрясла ещё одна трагедия. Покончил с собой его одноклассник. Родственники говорят: Дастан Нурлыбай повесился в сарае. В предсмертной записке написал, что отправляется к другу.

"Я уверен, к смерти моего брата причастен этот подросток. Мы требуем наказать виновного. Мы пойдем до конца. Просто так мы не оставим смерть Дастана", - сказал брат Нурсултан Байтурсын.

Директор школы утверждает, что дедовщины среди учащихся раньше замечено не было.

После смерти подростков полицейские начали расследование по двум статьям: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Доведение до самоубийства".

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 17-летнего подозреваемого. Проводятся необходимые следственные действия с назначением судебно-медицинской экспертизы", - заявил официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин.

Предполагаемому преступнику может грозить до 12 лет тюрьмы. Причастен ли он к смерти второго подростка, ещё предстоит выяснить