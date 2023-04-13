Подростка убили в Алматинской области, под подозрением 17-летний парень

Фото: polisia.kz

Тело 16-летнего подростка обнаружили в селе Саты в Алматинской области. Того, кто может быть причастен к смерти, уже задержали, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 17-летнего жителя Кегенского района, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему, 2006 г.р., труп которого 11 апреля обнаружен вдоль реки внутри села Саты в Алматинской области", - сообщили в полиции.

Факт зарегистрирован в районной полиции по части 3 статьи 106 УК РК - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряжённое с похищением человека либо захватом заложника".

Проводятся необходимые следственные действия с назначением судебно-медицинской экспертизы.

Задержанный водворён в ИВС.