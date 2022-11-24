У шымкентца на авто вместо госномера была надпись МВД

Фото: оtyrar.kz

В Шымкенте задержан автомобиль, на котором вместо госномера была надпись МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Сам молодой человек признал свою вину и пообещал впредь не нарушать правила дорожного движения.

В его отношении составлен протокол по части 4 статьи 590 КоАП РК (управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть).

Парню грозит наказание в виде ареста до пяти суток, лишение водительских прав на год или же штраф на 40 МРП.