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У шымкентца на авто вместо госномера была надпись МВД
В Шымкенте задержан автомобиль, на котором вместо госномера была надпись МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.
Сам молодой человек признал свою вину и пообещал впредь не нарушать правила дорожного движения.
В его отношении составлен протокол по части 4 статьи 590 КоАП РК (управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть).
Парню грозит наказание в виде ареста до пяти суток, лишение водительских прав на год или же штраф на 40 МРП.
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