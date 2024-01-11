У лебедей самый слабый иммунитет к вирусу – эколог о гибели птиц на Караколе

В Мангистауской области продолжается гибель лебедей. По последним данным, умерло уже более 800 птиц, в том числе молодые особи. Что стало причиной массовой гибели пернатых и какая сейчас экологическая обстановка в регионе, корреспондент BaigeNews.kz поинтересовался у экологов.

Эколог, руководитель НПУ "Эко Мангистау", Кирилл Осин предполагает, что причиной гибели лебедей на озере Караколь в Мангистауской области, мог быть птичий грипп.

"Среди погибших молодняк, поэтому как основную причину можно рассматривать вирусные заболевания. Почему я делаю такие заключения? Если бы была проблема с водой, то мы бы наблюдали поголовно гибель и другой птицы, так как более 170 видов в разное время года останавливаются на озере Караколь. Но нужно дождаться результатов всех лабораторных исследований", - отмечает эколог.

По словам Осина, когда появились первые смерти лебедей в регионе, и госорганы и экоактивисты недооценили всю серьезность ситуации. Также эксперт отметил, что в области даже нет профессиональных орнитологов.

"Вначале уполномоченные органы призывали горожан подкармливать птиц. Это связали с тем, что пернатые ослабли из-за недостаточной питательной базой. Но я не согласен с этим. Озеро Караколь богато своим биоразнообразием, кормовая база там не скудная. Волонтеры же начали подкармливать птиц. Но затем орнитологи из Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия сообщили, что в такой замкнутый водоем недопустимо носить какую-либо органику, так как это могло привести к разным нежелательным последствиям. Особенно если бы горожане массово начали подкармливать птиц", - считает эксперт.

Член регионального экологического совета по Мангистауской области ассоциации ECOJER и Общественного совета Минэкологии РК Адильбек Козыбаков также считает, что причина гибели птиц – вирус.

"Почему из всех птиц только лебеди заболели птичьим гриппом? Потому что к вирусу птичьего гриппа у всех птиц есть иммунитет, но у лебедей он наиболее слабый, а у черного лебедя вообще нет иммунитета к нему", - сказал эксперт.

Он также отметил, что на озере Караколь в целом неплохая экологическая обстановка. Но при этом, госорганам нужно тщательнее контролировать деятельность ближайшего к озеру предприятия.

"Предприятие МАЭК, на чьем балансе находится озеро Караколь как технический водоем, ведет постоянный экологический мониторинг, который находится под контролем областного департамента экологии. Так как МАЭК является основным природопользователем озера Караколь, и относится к предприятиям первой категории хозяйственной деятельности по уровню экологической опасности, для меня очень странно, что от МАЭК никто не требует разъяснений по вопросам загрязнения озера Караколь и продолжающейся гибели лебедей. Ведь помимо постоянного производственного контроля за качеством воды в озере, МАЭК ежегодно проводит мониторинг растительного и животного мира озера Караколь, привлекая для этого специализированные организации. Это значит, что именно МАЭК должен владеть ценной информацией, как по экологическому состоянию озера, так и по его орнитофауне", - считает эксперт.

Что касается деятельности отеля Rixos, то, по словам эксперта, два года назад уже был зафиксирован отелем слив сточной воды в Караколь. Тогда активисты обратились в госорганы с просьбой включить их в состав инспекционной комиссии. Был выявлен ряд нарушений. Владелец отеля был оштрафован на 76 миллионов тенге. Штраф был выплачен в полном объеме после процедуры апелляции со стороны нарушителя.

"То есть апелляция в итоге дошла до Верховного суда, который оставил ее без удовлетворения, и нарушителю пришлось оплатить штраф. Однако в этот раз УКПС почему-то отказал департаменту экологии привлекать нас как независимых экспертов. Теперь проверка пройдет без нашего участия. Несмотря на то, что руководство департамента обратилось в вышестоящие инстанции с просьбой оказать содействие во включении нас в состав проверяющих", - подчеркивает Адильбек Козыбаков.

При этом он отметил, что два года назад членам общественного совета разрешили участвовать в проверке, несмотря на мораторий. В этом году мораторий перестал действовать.

"Надеюсь, что нас все-таки включат в проверку отеля Rixos. В противном случае это будет противоречить принципам прозрачности и открытости перед обществом в расследовании этого резонансного дела", - сказал эксперт.

Эколог Кирилл Осин отмечает, что в общем экологическая обстановка в Мангистауской области стабильная. Однако сейчас жителей региона больше интересует проблема хвостохранилища Кошкар-ата. Около 50 лет на его территории складировали радиоактивные отходы с трех промышленных заводов.

"Основная экологическая проблема – хвостохранилище Кошкар-ата. По ней были ранее начаты восстановительные работы. Мы ожидаем, что в этом году работы по нему продолжатся", - сказал эколог.

Отметим, что по факту сброса сточных вод в озеро Караколь департаментом экологии назначена внеплановая проверка в отношении Rixos Water World Aktau. Об этом сообщили в комитете экологического регулирования и контроля Минэкологии РК.

Напомним, ранее гибель 601 особи лебедя-шипуна на озере Караколь в Актау подтвердили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства.